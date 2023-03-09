شاركت الملكة الأردنية رانيا، صورًا من حفل الحناء الذي أقامتها؛ بمناسبة قرب زفاف ابنتها الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله، إلى جميل ألكساندر ترميوتس.

وظهرت الأميرة إيمان، برداء أبيض طويل ذي طابع شامي، يكسو الجسد، مع حزام وسط عريض وقطعة إكسسوار دائرية في المنتصف تربط الحزام.

ويقترب موعد عقد قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على خطيبها صاحب الأصول اليونانية جميل ألكساندر ترميوتس.

وقال الديوان الملكي، في بيان: "الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجريا، الموافق للثاني عشر من مارس عام 2023 ميلاديا".

وكانت خطبة الأميرة إيمان وجميل ألكسندر، في يوليو 2022، بحضور الملك عبدالله الثاني، وأمها الملكة رانيا العبدالله، وأخيها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأخيها الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وبعض أفراد أسرة جميل ألكساندر ترميوتس.

- إليسا ومروان خوري يهديا الأميرة أغنية العُرس

نشرت الملكة رانيا، كلمات رقيقة لتهنئية ابنتها الأميرة إيمان، وقالت في منشور لها عبر فيسبوك: "حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار الله يوفقك وينور دربك".

وشاركت الملكة، فيديو أغنية إليسا، يعرض ذكرياتها مع الأميرة إيمان في مراحل عمرها المختلفة، منذ الولادة ثم الطفولة والبلوغ ومرحلة الرشد.

- من هو العريس؟

ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.

يحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.

- من هي الأميرة الأردنية إيمان؟

بنت الملك الأردني عبد الله الثاني. وُلدت بمركز الملك حسين الطبي في عمَّان، 27 سبتمبر 1996، ويبلغ عمرها 26 عاما، وهي ثاني أبناء الملك عبد الله الثاني، يكبرها بعامين ولي العهد الأمير حسين في عمر 28 عاما، وتصغرها الأميرة سلمى في عمر 21 عاما، ثم الأمير هاشم 17 عاما.

درست الأميرة إيمان، في جامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة، على خُطى شقيقها الأمير حسين، وأنهت دراستها الثانوية في الأكاديمية الدولية في عمان، وتخرجت في عام 2014 وحصلت على شهادتي تفوق؛ واحدة في علوم الرياضة، وأخرى في مبحث العلاقات الدولية.

جدها لأبيها هو الملك حسين ملك الأردن السابق، وجدتها لأبيها هي زوجته الثانية الأميرة منى الحسين، والتي تغير اسمها بعد الزواج من أنطوانيت غاردنر وهي ابنة الضابط البريطاني والتر برسي غاردنر الذي خدم في بعثة التدريب البريطاني بالأردن.