استعادة إمداد الطاقة الخارجية للمحطة النووية الأوكرانية في زابوريجيا

أفادت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينرجو" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تمت استعادة إمدادات الطاقة الخارجية للمحطة النووية في زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

وذكرت الشركة أن الطاقة الكهربائية من المصادر الأوكرانية إلى محطة الطاقة انقطعت بعد هجوم صاروخي روسي، فيما اتهمت القوات الروسية المحتلة أوكرانيا بالتسبب في انقطاع الكهرباء.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدث وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في وقت سابق عن هجوم روسي "بربري وضخم". وأعلنت العديد من المدن الأوكرانية عن ضربات صاروخية تستهدف البنية التحتية للطاقة منذ الصباح الباكر، بما في ذلك العاصمة كييف وفي منطقتي أوديسا وخاركيف.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، أكد متحدث باسم شركة "روس إنيرجو أتوم" المشغلة لمحطات الطاقة النووية الروسية في وقت سابق أن محطة زابوريجيا قد انفصلت عن شبكة الكهرباء العادية واتهمت أوكرانيا بقطع الإمداد دون سبب واضح.

وتخضع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لسيطرة روسيا منذ نحو عام.