الإضرابات بفرنسا تستمر في التأثير على خدمات النقل إلى ألمانيا

قالت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية اليوم الخميس، إن الإضرابات التي تم تنظيمها احتجاجا على إصلاحات الحكومة لنظام التقاعد ستؤثر سلبا على حركة القطارات عبر الحدود بين فرنسا وألمانيا غدا الجمعة، فيما ستستمر التداعيات حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت شركة السكك الحديدية الوطنية أن 40% فقط من القطارات التي تشغلها الشركتان الحكوميتان الفرنسية والألمانية ستعمل على المسارات السريعة بين باريس وفرانكفورت وشتوتجارت.

كما تم إلغاء رحلة أحد القطارات التي تشغلها شركة تاليس الخاصة بين كولونيا وباريس، فضلا عن إلغاء رحلة القطار التي تنطلق مساء الجمعة من باريس إلى جنوبي ألمانيا وفيينا.

ومن المتوقع أيضا أن تتأثر بعض الخدمات الفرنسية الإقليمية أيضا.

وتسعى الحكومة الفرنسية إلى رفع سن التقاعد على مراحل من 62 إلى 64 عاما بينما تخطط أيضا لزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى حوالي 1200 يورو (1290 دولارا) شهريا، وانتقدت النقابات العمالية الخطط ووصفتها بأنها غير عادلة.

وإضافة إلى الإضرابات، شهدت فرنسا مظاهرات على رفع سن التقاعد.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وفي وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على الزيادة التدريجية لسن التقاعد، من 62 عاما إلى 64 عاما.

ولا يزال يتعين موافقة مجلس النواب في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية)، على خطة الإصلاحات الخاصة بالرئيس إيمانويل ماكرون لمعاشات التقاعد.