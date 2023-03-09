رئيس كوريا الجنوبية يعتزم زيارة اليابان لأول مرة منذ 4 سنوات الأسبوع المقبل

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الرئيس يون سوك يول سيزور اليابان لأول مرة منذ عام 2019، بعد أيام فقط من إشارة الجارتين إلى حدوث انفراجة لإنهاء الخلاف الذي تضررت بسببه العلاقات التجارية والأمنية.

وأعلن المكتب، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس يون سوك يول يعتزم السفر إلى اليابان في يومي 16 و 17 مارس الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن يول سيلتقي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في زيارة "تعتبر علامة على استئناف العلاقات الثنائية بين سول وطوكيو وستكون بمثابة علامة فارقة حاسمة لتحسين العلاقات".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، للصحفيين، في إيجاز صحفي دوري، إن الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات.

وتأتي الزيارة في أعقاب قرار سول بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب من خلال مؤسسة تدعمها تبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، وليس الشركات اليابانية المتهمة بإجبار الضحايا على العمل.

ويعتبر الإعلان عن الخطة الاثنين الماضي إظهارا لقوة التزام سول بتحسين العلاقات المتوترة مع اليابان، في مواجهة تصاعد التهديدات الأمنية التي تشكلها كوريا الشمالية والصين.

ومن المتوقع أيضا أن يزور يون واشنطن في الشهر المقبل، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.