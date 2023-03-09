أسطورة ليفربول: صلاح رائع ولكن لن تكون ناجحا بمجرد تسجيل الأهداف فقط

تحدث كيني دالجليش، أسطورة ليفربول عن الإنجاز التاريخي الذي وصل له لاعبنا المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة زمنية قصيرة.

وكان صلاح قد أصبح الهداف التاريخي لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين في مباراة الريدز ضد مانشستر يونايتد في بيرميرليج.

وقال كيني دالجليش عن محمد صلاح: «لا ينبغي التقليل لما وصل له صلاح مع ليفربول، أو أي إنجاز يحققه أي لاعب في الفريق، صلاح قد وصل لإنجازه في فترة زمنية قصيرة، أقصر مما فعل روبي فاولر».

وأضاف: «الإنجازات الفردية رائعة ولكنها ليست أفضل من إنجازات الفريق ككل، وبدون أداء جميع اللاعبين في الفريق، لن تكون ناجحًا بمجرد تسجيل الأهداف».

وأكمل أسطورة ليفربول: «من المهم بنفس القدر أن ينقذ أليسون بيكر هدفاً آخر أو أن يقوم المدافع بركل واحد خارج الخط».

وأتم: «لكن ما تحقق أمر رائع بالنسبة إلى صلاح، فهو لاعبًا رائعًا للنادي وقد يستمر طويلاً».