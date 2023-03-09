 وزير الخارجية السعودي: مستعدون للوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي: مستعدون للوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا


نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 5:16 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 5:16 م
قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن السعودية تسعى لتوطيد العلاقات الثنائية مع روسيا، والتنسيق الشامل في شتى المجالات، ومواجهة التحديات الدولية.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بثته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن السعودية مستعدة للوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا، والتأكيد على المواقف الداعمة للتوصل لحل سياسي في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه تم تبادل وجهات النظر في القضايا الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه العالم، وتعزيز التنسيق القائم بين روسيا والسعودية، وفق التاريخ الممتد من العلاقات المميزة بين البلدين، مشيرًا إلى توحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية وفق قيادات البلدين.

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