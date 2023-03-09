رئيس بايرن ميونخ: أرى أننا الأكثر قوة في دوري أبطال أوروبا

قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني إنه يعتقد أن الفريق من بين المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أطاح بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الستة عشر بالبطولة الأوروبية.

وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وسيرج جنابري في الدقيقتين 61 و90 من مباراة الفريقين أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، وكان بايرن قد أنهى مباراة الذهاب فائزا 1 / صفر في باريس.

وتأهل بايرن ميونخ بذلك إلى دور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي فائزا بنتيجة إجمالية 3 / صفر.

وقال هاينر في تصريحات للصحفيين :"لا أرى فريقا أكثر قوة من فريقنا (في دوري الأبطال" مؤكدا أن الفريق حقق الفوز بعد سيطرة محكمة على المباراة.

وتجرى قرعة دور الثمانية يوم 17 مارس، وقد تأهل بالفعل تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي إلى جانب بايرن ميونخ، كما يعد ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي مرشحين بقوة للتأهل عبر مباراتيهما في جولة الإياب في الأسبوع المقبل.

ورغم أن بايرن ميونخ يحظى برعاية شركة الخطوط الجوية القطرية، لم يتغاض هاينر عن الحديث عن الدعم المالي القطري الذي يحظى به باريس سان جيرمان منذ عام 2011 وعدم نجاحه في التتويج بدوري الأبطال حتى الآن.

وقال هاينر :"كما ترون، لا يمكنك تحقيق كل شيء بالمال فقط."

وسيحصل بايرن ميونخ على 6ر10 مليون يورو (9ر11 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إثر تأهله إلى دور الثمانية.

وحصد بايرن ميونخ حتى الآن جوائز قيمتها الإجمالية 02ر89 مليون يورو بفوزه بجميع مبارياته الثمانية بدوري الأبطال، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات وكذلك في مباراتيه أمام سان جيرمان بدور الستة عشر.

وفي حال وصول بايرن إلى النهائي المقرر في اسطنبول في العاشر من يونيو وتتويجه باللقب، سيحصل على إجمالي 52ر121 مليون يورو.

ويتأهب بايرن ميونخ حاليا للقاء أوجسبورج بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).