حث المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، السبت، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده باتيلي مع أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بطرابلس، وفق منشور للمبعوث الأممي عبر منصة "إكس".

وقال باتيلي: "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "ناقشنا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن، واستعرضنا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي".

وفي يونيو 2023، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجلى في وجود حكومتين منذ مطلع 2022، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.