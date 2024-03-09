أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 2.7%، على أساس سنوي، خلال شهر فبراير الماضي.

كان المؤشر تراجع بنسبة 2.5% في يناير.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدية (شينخوا) عن موظفة الإحصاء في الهيئة، دونج لي جيوان، القول إنه بسبب تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب عطلة عيد الربيع في فبراير، ازداد معدل انخفاض مؤشر أسعار المنتجين.

ومع توقف مشاريع البناء خلال فترة العطلة، تراجع الطلب على الصلب والأسمنت الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في صناعات صهر المعادن الحديدية ودرفلتها وصناعة إنتاج الأسمنت بنسبة 0.4% و1.4%، على الترتيب على أساس شهري.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين في صناعات تعدين الفحم وغسله بنسبة 0.7% على أساس شهري الشهر الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في يناير السابق عليه، حيث انخفض الطلب على التدفئة مع ارتفاع درجات الحرارة في شمالي الصين.

ووفقًا للهيئة الوطنية للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.7% على أساس سنوي في فبراير.