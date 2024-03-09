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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء قطر يبحث هاتفيا مع وزير خارجية إيران تطورات الأوضاع في غزة

الدوحة - د ب أ
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 10:05 م

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما ناقش الجانبان الجهود المتعلقة بمفاوضات العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وفي هذا السياق جدد رئيس الوزراء القطري التأكيد على أن الدوحة ستواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، في إطار جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

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