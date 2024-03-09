شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ شمالي غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال، قصفت منزلا في مخيم الشاطئ على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح مختلفة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و960 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و524 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 82 شهيدًا و122 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.