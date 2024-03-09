 أمريكي يحاول اقتحام مبنى الكونجرس حاملا مطرقة والشرطة تتدخل - بوابة الشروق
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أمريكي يحاول اقتحام مبنى الكونجرس حاملا مطرقة والشرطة تتدخل

وكالات
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 4:57 ص | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 4:57 ص

أعلنت شرطة الكابيتول، مبنى الكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، إلقاء القبض على رجل حاول دخول المبنى حاملا معه مطرقة.

وجاء في بيان صحفي نشر على موقع الشرطة على الإنترنت: «ألقى فريق من ضباط شرطة الكابيتول القبض بسرعة على رجل يحمل مطرقة كان يحاول دخول مبنى الكابيتول الأمريكي»، وفق وكالة نوفوستي.

وأضاف البيان: «تم فحص الرجل في مركز الزوار عندما كشفت الأشعة السينية عن وجود مطرقة في حقيبته».

كما حاول الشرطي فتح الحقيبة لكن الرجل قاوم واستخدمت الشرطة مسدسا صاعقا واعتقلوه.

وأوضحت الشرطة أن المعتقل يبلغ من العمر 33 عاما من سكان ولاية أوهايو، ووجهت له تهمة الاعتداء على ضابط شرطة.

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