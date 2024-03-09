قطر ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان

رحبت دولة قطر بتبني مجلس الأمن قرارا بالأغلبية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، واعتبرته خطوة مهمة نحو حل الأزمة السودانية بالطرق السلمية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع المسلح في السودان الشقيق تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بشكل كامل ودون عوائق، والالتزام بمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحوار بين الأطراف السودانية كافة من أجل وقف النزاع العسكري بشكل دائم، تمهيدا لإطلاق مفاوضات واسعة تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.

وجددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شئونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.

قطر ترحّب بتبنّي مجلس الأمن قراراً بالأغلبية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/AXezV2113y — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 9, 2024

وصوتت 14 دولة الجمعة بمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يقضي بوقف «فوري» لإطلاق النار في السودان خلال رمضان، مع تدهور الأوضاع في البلاد حيث بات ملايين الأشخاص مهددين بمجاعة.

ويدعو النص الذي اقترحته بريطانيا وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، إلى «وقف فوري للأعمال العدائية قبل رمضان، ويطلب من جميع أطراف النزاع البحث عن حل دائم عبر الحوار».

كما يدعو طرفي النزاع إلى «السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، ويحضهم على حماية المدنيين».

والخميس، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال اجتماع للمجلس نداء إلى «جميع الأطراف في السودان لاحترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية».

وأضاف جوتيريش: «يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في كل أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني»، محذرا من الأزمة الإنسانية «ذات الأبعاد الهائلة» والمجاعة التي تلوح في الأفق.