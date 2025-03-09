حماس: مصر تبذل جهودا لتكون خطة إعادة إعمار غزة دولية

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن مصر تبذل جهودًا لتكون خطة إعادة إعمار غزة دولية وليس فقط عربية أو إسلامية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن الحركة تدعم هذه الجهود وتؤكد أهمية المضي قدمًا في تطبيق هذه الخطة.

وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا في إطار العمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني سواء عبر تسهيل عقد اللقاءات بين حركتي حماس وفتح في القاهرة طوال عدة أشهر، أو المقترح المصري بشأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة.

ولفت إلى أن المقترح يتضمن أن هذه اللجنة ستكون مؤقتة تضم مجموعة من الخبراء الفلسطينيين، وتتولى إدارة كل مناحي الحياة في غزة إلى حين إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وشدد على أن حماس ملتزمة بنتائج الانتخابات أيًّا كانت، وأن الحركة تؤمن بقاعدتي الشراكة والديمقراطية كأساس لتثبيت البيت الفلسطيني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن مساء الثلاثاء، في ختام القمة العربية، أن القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة.

ومساء الجمعة، تبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أعدتها مصر، وأكد رفضه المطلق للخطط الرامية لتهجير الفلسطينيين.