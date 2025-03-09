دار إقامة كبار الفنانين تنعى المخرج محمد الشال: اللهم اجعل مرضه شفيعا له

نعت دار إقامة كبار الفنانين، المخرج محمد الشال، الذي توفي اليوم الأحد.

وكتبت الدار عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ينعى الأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيس مجلس الأمناء، وإدارة الدار والعاملين فيه والنزلاء المخرج الكبير محمد الشال، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناته، واجعل مرضه شفيعا له، خالص العزاء لأسرته وأهله وأصدقائه".

جدير بالذكر أن محمد الشال هو مخرج مسرح وسينما وتليفزيون‏، درس في ‏المعهد العالي للفنون المسرحية‏ وعضو مجلس نقابة السينمائيين، ومن أهم أعماله: "مسرحية الثعلب للفنان محمد صبحي، ومسلسل "رحله للحياة" تأليف الفنان مصطفى بركات".

كما شغل "الشال" منصب مدير عام الدراما بالتليفزيون المصري، ومديرًا للقناة الرابعة "الإسماعيلية" من 2002 وحتى 2007، ومن أعماله "دقي يا مزيكا".