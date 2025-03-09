مسئولون أرجنتينيون: مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان العشرات جراء أمطار غزيرة في الأرجنتين

أعلن مسئولون بالأرجنتين، اليوم الأحد، مقتل 15 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة أغرقت مدينة باهيا بلانكا الواقعة على الساحل الشرقي للأرجنتين في الأيام الأخيرة.

وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن عشرات الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم، بينهم فتاتان وشخصان بالغان. وقالت السلطات إن هؤلاء جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار التي بدأت تهطل على مدينة باهيا بلانكا أمس الأول الجمعة.

وأجلت فرق الإنقاذ أكثر من 1450 شخصا من المدينة الواقعة جنوب العاصمة بوينس آيرس. ويشمل الذين تم إجلاؤهم مرضى من مستشفى محلي.

وبلغ منسوب مياه الأمطار التي هطلت على مدينة باهيا بلانكا في الأيام الأخيرة حوالي 12 بوصة (300 مليمتر)، في حين أن المتوسط ​​الشهري التاريخي يبلغ حوالي 5 بوصات (129 مليمتر).