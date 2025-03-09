 مسئولون أرجنتينيون: مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان العشرات جراء أمطار غزيرة في الأرجنتين - بوابة الشروق
الأحد 9 مارس 2025 10:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مسئولون أرجنتينيون: مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان العشرات جراء أمطار غزيرة في الأرجنتين

بوينس آيرس (أ ب)
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 10:24 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 10:38 م

أعلن مسئولون بالأرجنتين، اليوم الأحد، مقتل 15 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة أغرقت مدينة باهيا بلانكا الواقعة على الساحل الشرقي للأرجنتين في الأيام الأخيرة.

وتقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن عشرات الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم، بينهم فتاتان وشخصان بالغان. وقالت السلطات إن هؤلاء جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار التي بدأت تهطل على مدينة باهيا بلانكا أمس الأول الجمعة.

وأجلت فرق الإنقاذ أكثر من 1450 شخصا من المدينة الواقعة جنوب العاصمة بوينس آيرس. ويشمل الذين تم إجلاؤهم مرضى من مستشفى محلي.

وبلغ منسوب مياه الأمطار التي هطلت على مدينة باهيا بلانكا في الأيام الأخيرة حوالي 12 بوصة (300 مليمتر)، في حين أن المتوسط ​​الشهري التاريخي يبلغ حوالي 5 بوصات (129 مليمتر).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك