فارق الـ15 نقطة يثير غضب مدرب أرسنال

رفض الإسباني مايكل أرتيتا مدرب أرسنال الإجابة على سؤال حول رؤيته لشكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اتساع فارق النقاط مع المتصدر ليفربول.

وخسر أرسنال نقطتين جديدتين بتعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 لحساب الجولة 29 من البريميرليج، ليتسع الفارق مع ليفربول إلى 15 نقطة مع خوض الليفر مباراة أكثر.

وسُئل أرتيتا في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، عن وضع أرسنال في ظل فارق النقاط ليرفض الإجابة على السؤال ويغادر.

كما رفض مدرب أرسنال الربط ما بين النتائج التي حدثت مؤخرا للمدفعجية، وبين عدم التعاقد مع مهاجم جديد في يناير، مؤكدا: "الأمر ليس حول ذلك".

وأضاف أنه يتوقع عودة بوكايو ساكا إلى أرسنال عقب العطلة الدولية مشيراً إلى أن اللاعب يبدو في حالة جيدة مؤخرا، لكنه سينتظر ويرى بعد التوقف الدولي القادم ما سيحدث.