الأمين العام لحزب الله يتحدث عن تفاصيل آخر لقاء مع حسن نصر الله قبل اغتياله

تحدث الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، عن تشييع الأمينيين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، موضحا ان تاجيل التشييع كان بسبب ظروف معقّدة وتم تأجيل الدفن بسبب الخطر على الناس.

وقال قاسم في حديثٍ لقناة "المنار" اللبنانية اليوم تاجيل تشيع الجثامين أتاح لنا فرصة أن نجد قطعة أرض على طريق المطار وأن يكون لنا فرصة لدعوة الناس للمشاركة".

وكشف قاسم أن آخر لقاء مباشر له مع حسن نصر الله، كان "بحضور عدد من أعضاء الشورى، في 18 سبتمبر الماضي، وآخر اتصال معه كان في 21 من الشهر ذاته"، مشيرًا إلى أن نصر الله اتصل به وقال له إن "إبراهيم عقيل استشهد"، وطلب منه أن يصلي في تشييعه ويتحدث بالمناسبة.

وأكد قاسم أنه "قبل أن يتم الإعلان عن انتخاب هاشم صفي الدين، استشهد، ولم أشعر لا بقلق أو توتر بل شعرت بالتسديد الإلهي، ومع شهادة صفي الدين، شعرت بزلزال حصل وقلت انقلبت حياتي رأسا على عقب".

وأكمل: "تحدثت في أول كلمة مُتلفزة بصفتي نائب أمين عام، بينما كان يتابع هاشم صفي الدين، مهام الأمين العام لحزب الله"، مشيرًا إلى أنه "بعد شهادة هاشم صفي الدين، اتصل بقيادة المقاومة العسكرية وطلب منها إبلاغه ماذا بقي وليس ماذا ذهب".

وأجريت مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين، في المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث اغتالت اسرائيل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إثر غارة جوية استهدفت مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.