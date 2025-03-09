مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 مارس 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 9 مارس 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الارسنال ضد مانشيستر يونايتد في الجولة 28 الدوري الإنجليزي

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 8 مارس 2025 والقنوات الناقلة لها

تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

مصر- جنوب أفريقيا - الساعة 9:30 مساءً - أون سبورت1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي - ليستر سيتي - الساعة 4 مساء - بي إن سبورتس2 HD

توتنهام - بورنموث - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس1 HD

مانشستر يونايتد - أرسنال - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس1 HD

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

خيتافي - أتلتيكو مدريد - الساعة 3 مساءً - بي إن سبورتس3 HD

خيتافي - أتلتيكو مدريد - الساعة 3 مساءً - بي إن سبورتس3 HD

ريال بيتيس - لاس بالماس - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس5 HD

أتليتك بيلباو - ريال مايوركا - الساعة 7:30 - بي إن سبورتس2 HD

ريال سوسيداد - إشبيلية - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس3 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت - يونيون برلين - الساعة 4:30 مساءً - بي إن سبورتس5 HD

هوفنهايم - هايدنهايم - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس5 HD

مواعيد الدوري الفرنسي

نانت - ستراسبورج - الساعة 6:15 مساءً - بي إن سبورتس4 HD

لوهافر - سانت إتيان - الساعة 6:15 مساءً

نيس - ليون - الساعة 9:45 - بي إن سبورتس4 HD

مواعيد الدوري الإيطالي

نابولي - فيورنتينا - الساعة 4 مساءً

يوفنتوس - أتالانتا - الساعة 9:45 مساءً