مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 مارس 2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 9 مارس 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الارسنال ضد مانشيستر يونايتد في الجولة 28 الدوري الإنجليزي
يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 8 مارس 2025 والقنوات الناقلة لها
تصفيات أمم أفريقيا للمحليين
مصر- جنوب أفريقيا - الساعة 9:30 مساءً - أون سبورت1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
تشيلسي - ليستر سيتي - الساعة 4 مساء - بي إن سبورتس2 HD
توتنهام - بورنموث - الساعة 4 مساءً - بي إن سبورتس1 HD
مانشستر يونايتد - أرسنال - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس1 HD
مواعيد مباريات الدوري الاسباني
خيتافي - أتلتيكو مدريد - الساعة 3 مساءً - بي إن سبورتس3 HD
خيتافي - أتلتيكو مدريد - الساعة 3 مساءً - بي إن سبورتس3 HD
ريال بيتيس - لاس بالماس - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس5 HD
أتليتك بيلباو - ريال مايوركا - الساعة 7:30 - بي إن سبورتس2 HD
ريال سوسيداد - إشبيلية - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس3 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت - يونيون برلين - الساعة 4:30 مساءً - بي إن سبورتس5 HD
هوفنهايم - هايدنهايم - الساعة 6:30 مساءً - بي إن سبورتس5 HD
مواعيد الدوري الفرنسي
نانت - ستراسبورج - الساعة 6:15 مساءً - بي إن سبورتس4 HD
لوهافر - سانت إتيان - الساعة 6:15 مساءً
نيس - ليون - الساعة 9:45 - بي إن سبورتس4 HD
مواعيد الدوري الإيطالي
نابولي - فيورنتينا - الساعة 4 مساءً
يوفنتوس - أتالانتا - الساعة 9:45 مساءً