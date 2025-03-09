كشف مسئول أمني سوري، أن بعض المتورطين في الاشتباكات في الساحل السوري موجودون في لبنان، على وقع التعزيزات العسكرية المكثفة التي أرسلت إلى مناطق الساحل السوري، لاسيما اللاذقية وطرطوس، عقب الاشتباكات الدامية بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السوري السابق، بشار الأسد، خلال الأيام الماضية.

وقال المسئول الأمني في اللاذقية، ساجد الديك في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الأحد، إن "قادة من المجموعات الخارجة عن القانون موجودون في الداخل اللبناني".

كما أكد أن القوات الأمنية تعمل على تأمين الأهالي وإرجاعهم إلى منازلهم في الساحل.

إلى ذلك، أوضح أن "التعزيزات العسكرية من إدلب هدفها فرض السيطرة الكاملة على الساحل".

مواجهات عنيفة

بالتزامن أكد مصدر في وزارة الدفاع السورية تجدد الاشتباكات في ريف اللاذقية. وقال إن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم بمحيط قرية بتعنيتا في ريف اللاذقية، بحسب موقع" العربية.نت" الإخباري.

كما أضاف أن العديد من عناصر النظام فروا إلى بتعنيتا.

بينما أعلنت وزارة الداخلية عن تمشيط منطقة القدموس والقرى المحيطة بها في ريف طرطوس.

وكان الديك، أكد في وقت سابق اليوم للعربية/الحدث تورط حزب الله وجهات خارجية في أحداث الساحل.

كما أشار إلى أن "حزب الله قدم الدعم إلى بعض الجهات في مناطق الساحل"، علما أن الأخير كان نفى أمس تورطه في تلك الأحداث.

إلى ذلك، كشف أن قوات الأمن العام اعتقلت شخصيات كبيرة من "فلول النظام".

في حين دعا الرئيس السوري أحمدالشرع إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، مشددا على أن تلك الأحداث كانت ضمن المتوقع.

ومنذ الخميس الماضي اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين.

إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من "عناصر النظام" بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقا.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بـ "مقتل أكثر من 700 مدني علوي"، لترتفع بذلك حصيلة أعمال العنف إلى أكثر من 1018 قتيلا، بينهم 273 عنصرا من قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، أو ممن وصفوا بفلول النظام.