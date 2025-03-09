محافظ بني سويف يفتتح مشروعات بتكلفة 45 مليون جنيه في قطاعات التعليم والمياه والصرف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من المشروعات الخدمية بمركز الفشن في قطاعي التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 45 مليون جنيه، ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2025، وفي ضوء خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات في الصعيد.

وافتتح المحافظ، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية الفنت الغربية بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، والذي نفذته شركة المقاولون العرب ضمن خطة الهيئة العامة لمياه الشرب لمد خدمة الصرف صحي للقرى، حيث يخدم المشروع 13 ألفا و750 نسمة، ضمن المشروع القومي للصرف الصحي لقرى بني سويف، في إطار الجهود التنموية التي تواصل الدولة تنفيذها.

واستمع المحافظ، لعرض موجز قدمه رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة، تضمن الإشارة إلى مراحل ومكونات المشروع الذي يضم محطة رفع قدرة 66 لترا / ثانية، وشبكات إنحدار بطول بإجمالي طول 7150 مترا طوليا وبأقطار تبدأ من 160 مم حتى 500 مم، وخط طرد HDPE قطر خارجي 400 مم بطول 3800 متر طولي من محطة رفع الفنت الغربية إلى محطة رفع صفط النور القائمة إلى محطة معالجة الفشن الدائمة.

وكشف عن البدء في إجراءات تركيب الوصلات المنزلية وربطها على المشروع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وافتتح المحافظ، مدرسة اقفهص الإعدادية المشتركة "إحلال كلي"، والتي نفذتها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية للموقع 2324 مترا، مساحة المبنى 430 مترا بتكلفة 15.18 مليون جنيه، وتضم 18 فصلا دراسيا، بجانب الملحقات التي تشتمل على غرف وحجرات، تحتوي على كمبيوتر، وغرف مدرسين، ومعمل مطور، وغرفة تحضير، ومكتبة، وفراغ متعدد الأغراض (تربية فنية / تربية موسيقية)، ومصلى، وأخصائي نفسي واجتماعي، وطبيب، وإدارة، وغرفة شبكات، ومخزن لمنظومة التغذية، ودورات مياه (بنين - بنات - ذو الهمم)، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي، وتسهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، عددًا من الفصول الدراسية، وتبادل الحوار مع الطلبة، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك والافتتاح الرسمي للمدرسة.

وتابع جانبا من شرح المدرسين في الفصول، فضلا عن متابعة بعض الانشطة بالمكتبة، وتفقد معرض الصحافة والذي احتوى على ملصقات ومنشورات خاصة بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها بمحافظة بني سويف خلال السنوات القليلة الماضية.

وشددً المحافظ، على أهمية وضرورة المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة، وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس، خاصة خلال أيام شهر مضان الكريم، والالتزام بخطة تدريس المناهج، بجانب متابعة حالة النظافة داخل المدارس ومنع الإشغالات بمحيطها، وتذليل العقبات لتوفير المناخ المناسب لأطراف وعناصر المنظومة.

ووجه بتعزيز ورفع الوعي لدى الطلاب بمختلف المراحل بالمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة، وتخصيص جزء من أنشطة وبنود التقييم لتعزيز ورفع وعي لدى الطلاب وتعريفهم بالأحداث التاريخية والثورات الوطنية والمناسبات القومية.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة عضو مجلس النواب النائب طه الناظر، وعلي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن، والمهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية بمحافظة بني سويف، والمهندس دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والنائب السابق جمال هندي عضو البرلمان السابق، ونواب رئيس المدينة.