العراق يخشى انقطاع الكهرباء بعد رفض الولايات المتحدة تجديد الإعفاء له لشراء الكهرباء من إيران

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة رفضت تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران دون انتهاك العقوبات.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان إن الإعفاء السابق انتهت صلاحيته أمس السبت، ولم تقم وزارة الخارجية الأمريكية بتجديده.

وأفاد البيان بأن القرار جاء في إطار "حملة الضغط القصوى" التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، والتي "تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

وجاء في البيان: "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، ونرحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

ورغم ثروته من النفط والغاز، يعاني العراق منذ عقود من نقص في الكهرباء بسبب الحروب والفساد وسوء الإدارة، وأصبح يعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران، إضافة إلى الكهرباء التي يتم استيرادها مباشرة منها، لتلبية احتياجاته من الكهرباء.