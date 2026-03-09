محافظ الإسكندرية يستقبل مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد أهمية دور الإعلام في دعم جهود التنمية

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية والوفد المرافق له من مجلس نقابة الصحفيين، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين محافظة الإسكندرية والصحفيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ تقديره الكبير لدور الإعلام وأهمية الكلمة المسئولة في نقل الحقائق إلى الرأي العام، مشيرًا إلى أن الإعلام يمثل عينًا لرصد الواقع وتسليط الضوء على القضايا المختلفة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق التواصل الفعال بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

وأوضح المهندس أيمن عطية، أن القيادة السياسية تولي محافظة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها العاصمة الثانية لمصر، وهو ما ينعكس في حجم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الإسكندرية تشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تطوير البنية التحتية والموانئ، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بما يعزز مكانة المدينة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار التواصل مع الصحفيين والإعلاميين، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة لبحث مختلف القضايا والتحديات وطرح الرؤى التي تسهم في خدمة المحافظة وأبنائها.

من جانبه، هنأ رزق الطرابيشي، المحافظ على توليه منصبه محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومؤكدًا تطلع مجلس نقابة الصحفيين إلى استمرار علاقات التعاون والتواصل الطيب مع محافظة الإسكندرية بما يسهم في دعم التغطية الإعلامية لأنشطة وأخبار المحافظة وخدمة الصالح العام.

يأتي ذلك بحضور رامي يس سكرتير عام النقابة، وبسمة الشحات أمين الصندوق، وهدى الساعاتي وكيل النقابة، وشوكت سعد وكيل النقابة، وشيرين العقاد وكيل النقابة، وخالد الأمير وكيل النقابة.