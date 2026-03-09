زيلينسكي: أوكرانيا ترسل طائرات مسيرة وخبراء لحماية القواعد الأمريكية في الأردن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أوكرانيا أرسلت طائرات مسيرة اعتراضية وفريقا من خبراء الطائرات المسيرة لحماية القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن.

وأضاف زيلينسكي، أن الولايات المتحدة طلبت المساعدة، الخميس الماضي، وأن الفريق الأوكراني غادر إلى الشرق الأوسط في اليوم التالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال زيلينسكي: "استجبنا على الفور.. قلت: نعم، بالطبع، سنرسل خبرائنا".

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده تريد مساعدة دول الشرق الأوسط، لكنها تسعى أيضا إلى تحقيق توازن بين هذه الطلبات واحتياجاتها الدفاعية الخاصة في ظل الحرب مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي، أنه في الأيام الأولى التي أعقبت بدء العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، تلقى هو وفريقه اتصالات من قادة عدة دول طلبوا المساعدة، من بينها البحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت وقطر والسعودية.

وأضاف زيلينسكي، أن فريقا آخر من الخبراء الأوكرانيين سيتوجه إلى الشرق الأوسط لمساعدة الدول على تقييم سبل الدفاع ضد الطائرات المسيرة الإيرانية دون الاعتماد على صواريخ منظومة باتريوت الاعتراضية باهظة الثمن.

وكان زيلينسكي قد أعلن، في الخامس من مارس الجاري، أن أوكرانيا مستعدة لتبادل الطائرات المسيرة الاعتراضية مع شركائها في الشرق الأوسط مقابل صواريخ باتريوت.