النمسا والجبل الأسود يبحثان التعاون الثنائي ومستقبل توسعة الاتحاد الأوروبي

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أكدت النمسا وجمهورية الجبل الأسود "مونتنيجرو" حرصهما علي دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات ، وكذا بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع مستشار النمسا سباستيان كورتس اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش الذي يزور النمسا حاليا.

وقالت مصادر بالمستشارية النمساوية في فيينا "إن المباحثات تطرقت إلى وضع الاتحاد الأوروبي في ضوء الخروج البريطاني من التكتل بريكست"، مشيرة إلى أن المباحثات تطرقت إلى دور النمسا في دعم دول البلقان وتسهيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

كما تناولت عددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر ومواجهة الهجرة غير المشروعة.