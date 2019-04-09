البرلمان الكوري الجنوبي: نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية يتطلب الثقة المتبادلة

حذر رئيس البرلمان الكوري الجنوبي مون هي-سانج، اليوم الثلاثاء، من الشكوك المستمرة حول إمكانية تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية، مؤكدا أن الأمر يتطلب الثقة والصبر المتبادلين لتحقيق الهدف.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن سانج قوله إنه بسبب العقوبات الدولية المقيّدة، فإن الدولة الشيوعية التي تركز الآن على إعادة البناء الاقتصادي "ليس لديها خيار آخر" سوى التخلي عن برنامجها النووي.

وقال رئيس البرلمان إننا نحتاج إلى التخلص من وصف كوريا الشمالية بأنها دولة لا يمكننا الوثوق بها أو مشاركتها والتصورات السلبية عنها، وبدلا من القول إن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي، نحتاج إلى تهيئة بيئة دبلوماسية لا يستطيع فيها الشمال سوى التخلي عن أسلحته النووية.

وشدد مون على الثقة بين واشنطن وبيونج يانج كعامل حاسم خلال الفترة المقبلة نحو نزع السلاح النووي للدولة الشيوعية مضيفا أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق شامل بشأن قضايا إعلان البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتفكيك المنشآت النووية بسبب عدم الثقة.