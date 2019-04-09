تصاعد الصراع حول عوائد ترامب الضريبية

احتدم الصراع حول الإقرار الضريبي الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يقترب فيه الموعد النهائي الذي وضعه الديمقراطيون ليسلم البيت الأبيض عوائد ترامب الضريبية للكونجرس.

ويشكل الصراع بين ترامب والديمقراطيين ضغوطا على اثنين من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، وزير الخزانة ستيفين منوتشين، وتشارلز ريتيج، مفوض هيئة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب)، اللذان من المقرر أن يدليا بشهادتهما أمام الكونجرس.، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وينتقد المقربون من ترامب علنًا طلب الديمقراطيين للعوائد الضريبية، حيث قال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفيني إن الديمقراطيين "لن يحصلوا" مطلقًا على تلك الوثائق.

في المقابل، يهاجم الديمقراطيون رفض الجمهوريين تسليم الوثائق، مؤكدين ان القانون "في صفهم".

وكان رئيس لجنة الضريبة في مجلس النواب، ريتشارد نيل طلب من الدائرة الضريبية الفيدرالية نسخا من تقارير الإقرار الضريبي لترامب الشخصية والتجارية لست سنوات، مؤكدا على ضرورة ضمان المساءلة وتعزيز الثقة في الديمقراطية الأمريكية.