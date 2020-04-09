الرئاسة اليمنية تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في البلاد

أعلنت الرئاسة اليمنية اليوم الخميس التزامها بوقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد حربا للعام السادس على التوالي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ)، عقد الفريق الركن علي محسن صالح، نائب رئيس الجمهورية اجتماعاً افتراضياً (عبر دائرة تلفزيونية) مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث لمناقشة المستجدات على الساحة المحلية وجهود وقف إطلاق النار.

وأكد صالح ، خلال اللقاء،بأن توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم في تمام الساعة الـ 12 ظهراً بالتوقيت المحلي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد.

وعبر صالح عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي والتخفيف من معاناة الشعب والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار.

وشدد على أن سلامة اليمنيين ومصلحتهم تقع على رأس قائمة أولويات واهتمامات الحكومة الشرعية التي كرست جهودها لذلك وخصصت مبالغ مالية ووجهت باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا صالح المجتمع الدولي والجهات الداعمة للإسهام في دعم اليمن أسوة ببقية الدول الأخرى بما يمكنها الاستعداد لأي مخاطر صحية محتملة.

وجدد التأكيد على موقف الشرعية الثابت في دعم الجهود الأممية المبذولة في تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية وفق المرجعيات الثلاث، بما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، منوهاً إلى ما يتجرعه اليمنيون من معاناة على مختلف الصعد جراء "الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".