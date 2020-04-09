أسامة هيكل: اقتطاع ٢٠٪؜ من مرتبات الوزراء لصالح تحيا مصر يحدث بطيب خاطر

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مبادرة اقتطاع ٢٠٪؜ من مرتبات الوزراء لصالح صندوق تحيا مصر، لمدة ثلاثة أشهر، اقتراح من الوزراء أنفسهم؛ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «هيكل» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن مجلس النواب قرر التبرع براتب هذا الشهر للصندوق، إضافة إلى طلب المحافظين الانضمام لهذه المبادرة خلال اجتماع المحافظين اليوم، مشيرًا إلى أن «الأمر اختياري ويحدث بطيب خاطر»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن المبادرة تشجيع للأفراد القادرين على التبرع ورجال الأعمال؛ لمساعدة المتضررين من الأزمة، مشددًا على أهمية امتناع الأفراد عن التجمعات خلال هذه الفترة حتى لا يرتفع منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

واستنكر وزير الدولة للإعلام إقامة فرح في إحدى القرى بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، معقبًا: «منبقاش قاعدين نعمل كل ده ويأتي هذا السلوك يخرب الإجراءات التي نتخذها، وهو يعكس عدم المسؤولية بالمرة».

وأوضح أن أزمة كورونا تتسبب في خسارة اقتصادية فادحة ولا يجب الاستهتار فيها، متابعًا أن الدول التي استهترت بالأمر دفعت ثمنًا فادحًا بإصابة ووفاة عشرات الآلاف من المواطنين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه تم اقتطاع ٢٠٪؜ من مرتبات كافة أعضاء الحكومة لصالح تحيا مصر لمدة ٣ أشهر.