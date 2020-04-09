الهدوء يسود جبهات القتال في اليمن بعد وقف إطلاق النار

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يسود الهدوء مختلف جبهات القتال في اليمن، اليوم الخميس بعد دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه "تحالف دعم الشرعية"، بقيادة السعودية، حيز التنفيذ، بينما أعلنت جماعة الحوثي أن التحالف شن عدة غارات جوية في عدة محافظات.

وأفادت مصادر محلية يمنية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن "الهدوء يسود اليوم في مختلف جبهات القتال، دون اندلاع أية مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين".

وأضافت المصادر أن "الهدوء جاء بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية وقف إطلاق النار في اليمن".

دورها، ذكرت جماعة الحوثي أن التحالف شن غارات جوية على عدة مناطق في اليمن.

وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين بأن "طيران التحالف شن أربع غارات جوية على مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية شمال غربي اليمن".

وأضافت القناة أن" الطيران ذاته شن غارتين جويتين على منطقة العقبة في مديرية /خب والشعف/ بمحافظة الجوف".

وأشارت إلى أن طيران التحالف شن غارة جوية على وادي جارة في قطاع جازان على الحدود اليمنية السعودية.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف أنه سيوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، ابتداء من اليوم الخميس.