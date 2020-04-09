قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الوضع الحالي يستلزم إحداث توازن بين عمل القطاعات الاقتصادية ومصانع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وبين تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن هناك توجيهات من رئاسة الوزراء، لشركات المقاولات العاملة في المواقع، بتوفير أجهزة لقياس درجات حرارة العمالة، والحرص على منع التجمعات، فضلًا عن توفير عيادات متنقلة في مواقع العمل والإنتاج، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتابع: «من الصعب إيقاف المشروعات القائمة؛ للحفاظ على توفير دخل للعمالة غير المنتظمة، وتوفير احتياجات الدولة الغذائية والطبية، لكن لازم يسبق العمل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة هؤلاء العمال».

وقال: «هناك حشود من عربات شركة المياه والصرف الصحي، عملت على تطهير وتعقيم مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفي مدينة العلمين، حيث يتم ذلك في جميع المشروعات القومية»، مشيرا إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة تواجد فريق في كل جهة حكومية، يعمل على تطهير وتعقيم المشروعات بصفة دورية، للحد من انتشار عدوى كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد -اليوم الخميس- بعض مواقع المشروعات الإنشائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لحماية العاملين بالمواقع، من انتشار فيروس كورونا.