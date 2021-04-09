رومينيجه يدعو بايرن لتوحيد صفوفه في مواجهة الشائعات

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دعا كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الفريق لتوحيد صفوفه وسط شائعات تفيد بوجود خلاف بين هانسي فليك، المدير الفني، وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي.

وقال رومينيجه لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة :" يجب أن نتحد وأن نعمل سويا بانسجام وإخلاص ومهنية".

وأضاف :"هذا طلبي الواضح للقيادة الرياضية. هذا دائما ما يميز بايرن".

وتأتي هذه التصريحات عقب خسارة بايرن ميونخ أمام ضيفه باريس سان جيرمان 2 / 3 يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وتأكيد حميديتش بأن عقد جيروم بواتينج لن يتم تجديده.

وينتهي عقد بواتينج مع الفريق في يونيو المقبل وسيترك النادي بعد عشر سنوات. وأدت هذه الأنباء لتدهور الحالة المزاجية في النادي، وأوضح فليك إنه لا يحب هذا القرار.

وقال فليك عقب مباراة سان جيرمان :"يجب أن أرد على هذا السؤال بشكل إحترافي. يجب أن أقوم بالقليل من التمثيل. هذا جزء من الوظيفة كمدرب".

رومينيجه غير سعيد بالانتباه الذي يجذبه الموقف.

وقال :"هذا الموضوع يجب أن يصل للنهاية. من غير الضروري أن نعلق عليه بشكل دائم، خاصة وأننا في الربع الأخير من الموسم، نتصدر ترتيب الدوري الألماني بفارق سبع نقاط، ومازالت لدينا الفرصة للتأهل للدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام سان جيرمان 2 / 3".

يذكر أن فليك، الذي مازال مرتبطا بعقد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2023، أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني عقب رحيل يواخيم لوف عقب نهاية بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ومع ذلك، قال رومينيجه مؤخرا إن الاتحاد الألماني لكرة القدم عليه أن يخطط "بدون فليك".

وقال رومينيجه أيضا إن فليك وحميديتش قاما بحل الاختلاف بينهما، ولكنهما تفاديا إدلاء بأي تصريحات بعيدا عن الموقف الرياضي الحالي.