 قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات التحالف: تدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 5:16 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 5:16 م
أعلن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، أكد التحالف وجود محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيات وتعد جرائم حرب.

وأضاف التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن محاولات المليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.

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