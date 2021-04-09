التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون

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أفاد التلفزيون السعودي يوم الخميس بأن التحالف بقيادة المملكة دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب مدينة جازان في جنوب السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي أنه اعترض ودمر طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وقال التحالف إن "محاولات المليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تم صدها وإحباطها"، مشددا على أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا الحوثية تعد جرائم حرب".

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".