رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل التعاون مع مدير فصل كونفشيوس بكلية الألسن

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، لي شو تشينج مدير فصل كونفشيوس بكلية الألسن بجامعة الأقصر، بحضور الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود النوبي، عميد الكلية، والدكتورة ريهام سيد يوسف، المدرس المساعد بقسم اللغة الصينية.

تناول اللقاء بحث توسيع سبل التعاون مع معهد كونفشيوس والجامعة في مجال تدريس اللغة الصينية وتبادل الوفود الطلابية مع كليات الألسن والسياحة والفنادق والآثار، ونظراء هذه الكليات بالصين.

كما بحث الجانبان إمكانية إضافة فصول كونفشيوس بالكلية واستقبال مزيد من الطلاب الراغبين في دراسة اللغة والثقافة الصينية، وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية والإدارية.

من جانبه، وجّه الدكتور محمد محجوب، الشكر لمدير فصل كونفشيوس بالجامعة، ولمعالي السفير الصيني لدى القاهرة والمستشار الثقافي الصيني، كما ثمن جهود كونفشيوس الأقصر وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة الأقصر، آملاً في تدعيم التعاون وأواصر الصداقة بين جميع الشركاء من الجانبين.

وأعربت مدير فصل كونفشيوس الأقصر، عن استعدادها لتقديم كافة صور الدعم والمساندة لتحقيق تعاون دولي مثمر بين جامعة الأقصر ومعهد كونفشيوس.