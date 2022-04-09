إيران: احتجاز سفينة تهريب وقود أجنبية في الخليج

أعلنت إيران أن بحرية الحرس الثوري احتجزت سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج.

وصرح بذلك رئيس الهيئة القضائية بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، مجتبي قهرماني اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال قهرماني، إنه تم خلال تفتيش السفينة، ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب واعتقال 11 من أفراد الطاقم الأجنبي، وسوف يتم التحقيق معهم.

وتابع قهرماني، أن بحرية الحرس الثوري قامت أيضا بتوقيف زورق إيراني يحمل 20 ألف لتر من المازوت المهرب بهدف تزويد هذه السفينة الأجنبية بالوقود في المياه الإقليمية الإيرانية، واعتقال 3 أفراد على متن الزورق.

وكان قهرماني قد أعلن في شهر فبراير الماضي "عن احتجاز سفينتين في الخليج حاولتا تهريب 50 ألف لتر من الوقود بطريقة غير قانونية إلى دول خليجية".