إسرائيل تواصل عدوانها على سوريا بقصف يستهدف مناطق وسط البلاد

أقر مصدر عسكري سوري باستهداف إسرائيل لمناطق وسط البلاد بعدد من الصواريخ اليوم السبت.



وقال مصدر عسكري سوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".



وكانت مصادر محلية في محافظة حماة قالت لـ (د.ب.أ) "إن عددا من الصواريخ سقطت في المدينة، وإن دويها سُمع في كل ريف حماة الغربي".



وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف معامل الدفاع في منطقة الزاوي على أطراف مدينة مصياف، مؤكدين أن الصواريخ التي طالت معامل الدفاع هي إسرائيلية.



وتعرضت معامل الدفاع في مدينة مصياف عدة مرات لقصف إسرائيلي كان آخرها في شهر حزيران/يونيو الماضي .



وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع الثورة منتصف شهر مارس عام 2011، حيث طال القصف الجوي الإسرائيلي مواقع للجيش السوري الحكومي ومواقع لقوات موالية للقوات الحكومية السورية ومراكز مدنية، أسفرت عن مقتل وجرح المئات.