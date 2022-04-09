وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة السبع يجتمعون في واشنطن 20 أبريل

يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع المتقدمة الكبرى، في واشنطن 20 أبريل؛ لمناقشة سبل تصعيد الضغط على روسيا بشأن حملتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وأوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رؤساء المالية من الدول السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة)، سيجتمعون لإظهار وحدة مجموعتهم في ردها على الحملة العسكرية الروسية على هامش اجتماع مجموعة العشرين.

وسيعقد الاجتماع المالي لأكبر 20 اقتصادا في العالم في نفس اليوم في العاصمة الأمريكية، لكنه لا يزال الأمر معقدًا بسبب النزاعات حول مشاركة روسيا.

وألمحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين - في وقت سابق من هذا الشهر - إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمقاطعة اجتماعات مجموعة العشرين إذا حضر المسؤولون الروس.

وعندما يجتمع رؤساء مالية مجموعة السبع في واشنطن، فقد يناقشون أيضًا كيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار الناجم عن سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب حملتها العسكرية.





