زراعة الأقصر تنظم مؤتمرا للتوعية بأهمية توريد محصول القمح

شهد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، نائبًا عن المحافظ المستشار مصطفى ألهم، المؤتمر الذي نظمته مديرية الزراعة لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح ومناقشة الاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد.

عقد المؤتمر، ضمن خطة المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح 2021 - 2022 بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري ووفقًا للإجراءات التي تم اتخاذها؛ تسهيلاً على المزارعين أثناء الإستلام والتوريد للشون والصوامع.

وشهد المؤتمر، التأكيد على أهمية توريد القمح وتوعية المزارعين بشروط وضوابط التوريد لهذا العام، حيث بدأ التوريد في أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، كما تم خلال المؤتمر شرح بنود القرارات الوزارية الخاصة بتوريد القمح من حيث أسعار توريد القمح هذا العام والنقاوة وتشكيل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين.

كما تطرق المؤتمر إلى فتح باب النقاش مع المزارعين، والإجابة على جميع استفساراتهم الخاصة بعملية التوريد والأسعار وضوابط صرف قيمة التوريد والحوافز المقدمة للمزارعين.