إصابة 10 أشخاص في حادث ميكروباص بصحراوي المنيا

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أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديدا بالقرب من قرية بني حسن التابعة إداريًا لمركز أبوقرقاص جنوبي المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.