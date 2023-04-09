وزيرة البيئة: نسعي بخطي متسارعة لدمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر تسعى بخطي متسارعة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الاخضر، فيعزز ذلك من أهمية الاستثمار فى البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على مواردها الطبيعية والحد من مصادر التلوث التى تؤثر على صحة البيئة والإنسان والحيوان.



جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة 2023 - 2027» بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.



وأوضحت الوزيرة أن الإطار الإستراتيجي يعد أساسا قويا لتنفيذ الالتزامات العالمية تجاه حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والمخلفات؛ ما يساهم في تعافي كوكبنا.



وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، لذا فأطلقت مِصرُ استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، التي تدعم مبادئها تحقيق نمو اقتصادي مستدام و بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ و تخفيف الآثار السلبية المرتبطة به.



وأوضحت أن نجاح مصر فى استضافة مؤتمر المناخ COP27 كان نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالعمل البيئى وتضافر كافة جهود الدولة.



وقالت: نسعى جميعا للحفاظ على البيئة من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وعدم الإضرار بها بل السعي لتنميتها لضمان حق الأجيال القادمة، وكذا حماية صحة المواطن المصري، وتأكيد حقه فى العيش فى بيئة صحية، نظيفة ومستدامة.