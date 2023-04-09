محمود الونش رجل مباراة الزمالك والبنك الأهلي

توج محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، مجهوده، بالتتويج بجائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز، وحسمه الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ارتدى الونش ثوب الإجادة وارتقى برأسية رائعة مسجلًا هدف المباراة الوحيد مستغلًا عرضية نموذجية من أحمد فتوح، قادته للتتويج بجائزة رجل المباراة أمام البنك الأهلي.

فوز الزمالك على البنك الأهلي أكبر من مجرد ثلاث نقاط عدل بها أبناء القلعة البيضاء وضعهم في جدول الدوري الممتاز واقتحام المربع الذهبي، بل له دلالة ثأرية ورد اعتبار بعد توديع كأس الرابطة من الدور ثمن النهائي على يد البنك بخسارة بثلاثية نظيفة.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة في المركز الـ17 "قبل الأخير".