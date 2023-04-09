 الهند تجري تدريبات لمدة يومين على استعداد المستشفيات لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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الهند تجري تدريبات لمدة يومين على استعداد المستشفيات لمواجهة كورونا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 5:54 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 5:54 م

تجرى الهند تدريبا بالمستشفيات على مستوى البلاد، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، بشأن جاهزيتها لمواجهة كوفيد-19، في ظل ارتفاع حالات الإصابة، ومن المتوقع مشاركة كل من المنشآت العامة والخاصة في التدريب.

ونقلت وكالة" برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء عن مسئولين قولهم اليوم الأحد، إن وزير الصحة مانسوخ ماندافيا سيزور معهد عموم الهند للعلوم الطبية بمدينة جاهجار غدا الاثنين لمتابعة التدريب.

وفي اجتماع عقد أول أمس الجمعة، حث ماندافيا وزراء صحة الولايات على زيارة المستشفيات ومتابعة التدريبات.

كما نصحهم بمراجعة الاستعدادات في إدارات المقاطعات ومع مسئولي الصحة.

ووفقا للإحصائيات التي نشرت مؤخرا بلغ إجمالي الإصابات في الهند 44 مليونا و729 ألفا و284، والوفيات 530 ألفا.


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