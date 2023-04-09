إصابة 9 متنزهين إثر انهيار ثلجي في جبال الألب السويسرية

أصيب 9 من هواة التزلج بعد أن حاصرهم انهيار ثلجي في جبال الألب السويسرية، أمس السبت، وتم نقلهم جواً إلى المستشفى، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وحدث الانهيار الثلجي بالقرب من قمة ألفوبيل (البالغ علوها 4206 أمتار)، في الجنوب الغربي من كانتون فاليه، بالقرب من الحدود الإيطالية، وعلى مسافة غير بعيدة من جبل ماترهورن الشهير ومنتجع التزلج في زيرمات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولقي 15 شخصاً حتفهم بانهيارات ثلجية في سويسرا خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين، بحسب معهد أبحاث الثلوج والانهيارات الثلجية.