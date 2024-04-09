بدء أعمال حماية شواطئ بئر مسعود بالإسكندرية بعد تعرضه للأمواج العالية وفقدان الشواطئ الرملية

يشهد كورنيش منطقة بئر مسعود بالإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال الحماية، في إطار مشروع حماية ساحل البحر والكورنيش لمدينة الإسكندرية من قلعة قايتباي بمنطقة بحري إلى المنتزه، والذى تكلف نحو مليارى جنيه، حيث تعرضت منطقة بئر مسعود إلى الأمواج الغالية خلال نوات موسم الشتاء وحدوث تآكل للشواطئ الرملية نتيجة التغيرات المناخية.

وقالت عزة عبدالحميد أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا، بالهيئة المصرية لحماية الشواطئ، إن أعمال الحماية تأتي بدءا من منطقة بئر مسعود حتى المحروسة لاستعادة الشواطئ المفقودة، بتكلفة نحو 193 جنيها.

وتابعت أنه تم صب الكتل الخرسانية والأسمنتية بوزن 10 أطنان على طول الكورنيش لحمايته من الغرق، وتم تنفيذ عدد 2 من الحواجز الغاطسة بطول حوالي 1600 متر وبعرض 40 مترا، بالإضافة للتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ مترا.

كان قد تم الانتهاء من أعمال حماية منطقة قلعة قايتباي بإنشاء حائط أمواج بطول 520 م، ووضع كتل خرسانية بأوزان مختلفة تتراوح بين 3 طن و 20 طنا، بالإضافة إلى بلوكات مكعبة معدلة زنة 3 أطنان، وإنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترا، بالإضافة إلى تغذية بالرمال غرب القلعة.

وجاري الانتهاء من حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية، وكوبري المنتزة حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، التي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري.

كما تم الانتهاء من تدعيم وحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل.