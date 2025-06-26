رئيس الإكوادور يعلن إعادة القبض على أحد أكثر المطلوبين في البلاد

قال رئيس الإكوادور دانيال نوبوا الأربعاء إنه تمت إعادة القبض على أحد أكثر المطلوبين في البلاد، خوسيه أدولفو ماسياس، المعروف باسم "فيتو".

وكان ماسياس، زعيم عصابة "لوس تشونيروس" القوية، فر في يناير 2024 من سجن لا روكا، وهو أكثر سجون الإكوادور حراسة في مدينة جواياكيل الساحلية، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 34 عاما لارتكابه جرائم تشمل القتل وتهريب المخدرات.

وقال نوبوا في منشور على منصة إكس: "لأولئك الذين يعارضون ويشككون في ضرورة قوانين الأمن القومي والاستخبارات: بفضل هذه القوانين، تم القبض على فيتو اليوم وهو في أيدي قوات الأمن"، وتابع: "لقد قمنا بدورنا للمضي قدماً في تسليم فيتو إلى الولايات المتحدة"، مضيفاً أنه ينتظر رداً من المسؤولين الأمريكيين.

وأكدت وزارة الدفاع أنه تم القبض على ماسياس في عملية متعددة الوكالات استمرت 10 ساعات.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرت الإكوادور قوانين جديدة تمنح الرئيس صلاحيات واسعة وتضع إطاراً قانونياً لعمل الاستخبارات ومكافحة التجسس.