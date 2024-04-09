أمريكا وبريطانيا وأستراليا تدرس التعاون مع اليابان ضمن اتفاقية أوكوس

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تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا التعاون مع اليابان كجزء من اتفاقية الأمن الثلاثي "أوكوس" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك يوم الاثنين أن هدف التحالف هو تعزيز الأمن والردع العسكري في المنطقة التي تسعى فيها الصين أيضا إلى توسيع نفوذها.

يعود التحالف، الذي يأتي اسمه من اختصار أسماء الدول الثلاث، إلى عام 2021.

وسيتعلق التعاون مع اليابان بشكل أساسي بما يسمى بالركيزة الثانية للتحالف. ويعني هذا تسهيل تبادل التقنيات القابلة للاستخدام عسكريا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج يوم الاثنين: "بناء على نقاط قوة اليابان وشراكاتها الدفاعية الثنائية الوثيقة مع جميع الدول الثلاث، فإننا نفكر في التعاون مع اليابان في مشاريع القدرات المتقدمة للركيزة الثانية من اتفاقية أوكوس".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في زيارة رسمية إلى واشنطن هذا الأسبوع. ومن المقرر عقد اجتماع في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وحتى الآن، كان تحالف أوكوس معروفا في المقام الأول بخططه لبناء أسطول غواصات تعمل بالطاقة النووية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.