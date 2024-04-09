استهداف مبنى مخابرات القضارف بالسودان بـ3 طائرات دون 

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أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، أن 3 طائرات بدون طيار (درون) قصفت مبنى جهاز المخابرات العامة بمدينة القضارف شرقي البلاد، وأصيب على إثر القصف شخصان.

وقالت وكالة أنباء السودان الرسمية، إن درون ضربت اليوم مسجد مبنى جهاز الأمن والمخابرات بولاية القضارف، بينما ضربت طائرتان درون منطقة محاذية للمبنى.

ونقلت الوكالة عن متحدث حكومة القضارف عبدالوهاب ابراهيم عوض قوله إن "شخصين أصيبا جراء تلك الهجمات، وتم نقلهما لمستشفى السلاح الطبي بالمدينة"، دون ذكر ما إذا كانا مدنيين أو عسكريين.

وأكد عوض "استقرار الأوضاع الأمنية، والحياة تسير على طبيعتها بوسط المدينة، والتحريات تسير بصورة متسارعة".

وهذه الحادثة الثانية خلال أسبوع التي تستهدف فيها ولايات آمنة لا وجود فيها لمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقبل أسبوع، أعلنت السلطات السودانية تعرض مصلين لهجوم من طائرة درون عقب تناول إفطار رمضان في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.