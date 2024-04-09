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الاتحاد السكندري يعسكر في القاهرة استعدادًا لمباراة الزمالك

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 1:47 م

تسيطر حالة من القلق الشديد على الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري من خروج الفريق من المربع الذهبي لبطولة الدوري في ظل رغبة زعيم الثغر في المشاركة بإحدى البطولات العربية أو القارية في الموسم الجديد.

وتراجع الاتحاد إلى المركز الثاني في جدول الدوري بعد تعادل إنبي مع الأهلي وفي حال فوز بيراميدز اليوم على الجونة سيتراجع الفريق إلى المركز الثالث.

ويأمل الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة بعد غد الخميس أمام الزمالك في إطار مؤجلات الجولة الثامنة حتى لا يبتعد زعيم الثغر عن الهدف المنشود وهو التواجد بالمربع الذهبى على أقل تقدير مع نهاية منافسات الدور الأول للمسابقة وهو المركز الذي يضمن به الاتحاد السكندري المشاركة بالبطولات الأفريقية والعربية.

وحرص طارق العشري، المدير الفنى للاتحاد السكندري على مشاهدة مباراة الزمالك مع فيوتشر وركز تماما في دراسة مواطن القوة والضعف لفريق الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.

واستقر الجهاز الفنى على تجمع اللاعبين لأداء مران خفيف أول أيام عيد الفطر المبارك يتم بعده اختيار 22 لاعبا لخوض مباراة الزمالك ثم التوجه إلى القاهرة والمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.


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