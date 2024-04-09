محافظ البنك المركزي الياباني: نعتزم تقليص التحفيز النقدي إذا اقترب التضخم من 2%

قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، اليوم الثلاثاء، إن البنك سوف يعمل على تقليص التحفيز النقدي بصورة أكبر في حال اقترب معدل التضخم من 2% كما هو متوقع.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن أويدا قال أمام جلسة برلمانية إن البنك سوف يدرس البيانات المقبلة للتأكد من أن قوة نمو الأجور تتماشي مع نتائج المفاوضات العمالية، وتحديد ما إذا كانت أسعار الخدمات سوف ترتفع ليستقر التضخم.

وأضاف أن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تهدف " للسيطرة " على أسعار الصرف، ولكنه حذر من أنه لا يستبعد التدخل في حال لم يكن من الممكن تجاهل تأثير تحركات العملة على الاقتصاد.

وقال أويدا " في حال تحرك معدل التضخم الأساسي تدريجيا نحو 2% كما نتوقع، سوف يصبح من المحتمل خفض درجة التخفيف النقدي بنسبة أكبر".